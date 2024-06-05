Хамитов — о зарплате Черчесова в Казахстане: «Лучше просто сожгите эти деньги!»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов поделился мнением о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Если бы этот тренер бесплатно тренировал сборную Казахстана, то я бы поверил бы в то, что они покажут результат... А так, получать полтора миллиона тенге в день, то это не стоит того, чтобы рисковать народными деньгами. Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!» — цитирует Хамитова Legalbet.kz Виталию Гетцу.

3 июня Черчесов возглавил сборную Казахстана, сменив на этом посту другого россиянина — Магомеда Адиева. Как сообщали СМИ, 60-летний специалист будет получать на новой должности 1,2 миллиона евро в год.