Казахстан отгрузил 11 шайб итальянцам! Первый плей-офф ЧМ — уже близко
Чемпионат мира. Группа B
Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)
Голы: Старченко — 2 (бол., Валк, Михайлис), 2:12 — 0:1. Мичели — 1 (Петан, Франк), 24:37 — 1:1. Петухов — 1 (Асетов, Степаненко), 32:31 — 1:2. Рымарев — 1 (Шин, Блэкер), 34:59 — 1:3. Михайлис — 3 (бол., Старченко, Валк), 41:31 — 1:4. Хохкофлер — 1 (Гандер), 41:43 — 2:4. Валк — 1 (бол., Старченко), 46:12 — 2:5. Лихотников — 1, 47:01 — 2:6. Лихотников — 2 (Маклюков, Шалапов), 49:46 — 2:7. Петан — 2, 50:59 — 3:7. Панюков — 2 (Дитц, Старченко), 54:38 — 3:8. Старченко — 3 (бол., Валк), 56:07 — 3:9. Сведберг — 1 (Шестаков, Сагадеев), 57:44 — 3:10. Шалапов — 1 (бол., Асетов, Лихотников), 59:52 — 3:11.
Вратари: Фацио (Фадани, 49:46) — Бояркин.
Штраф: 28 — 10.
Броски: 24 (6+10+8) — 36 (5+12+19).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
29 мая. Рига. «Арена Рига».
За сборную Казахстана на этом чемпионате мира хочется болеть. И не только потому, что соседи. Команда Юрия Михайлиса на турнире в Риге впервые в современной истории не мучается в элитной группе, а играет по-настоящему задорно, ярко и даже против топовых соперников не боится действовать первым номером. Причем казахстанцы дают нам не просто эстетику, но и так нужный ее болельщикам результат. Если вначале кто-то и рассматривал их как сладкую булочку, то теперь их нужно как минимум опасаться — с чувством собственного достоинства у этих парней все в порядке.
Сейчас как-то становится дико от того факта, что за все турниры в топ-дивизионе сборная страны с некогда одной из мощнейших школ в Союзе выиграла всего 3 матча. Однако уже за один ЧМ в столице Латвии казахстанцы насобирали 4 победы. Подопечные Михайлиса через буллиты перекусили хозяев турнира и традиционно непростых финнов, с трудом убрали с пути здорово играющих немцев, а сегодня со счетом 11:3 размозжили скромных итальянцев.
Чтобы уже с самого начала показать, кто есть кто, сборной Казахстана понадобилось ровно 9 секунд большинства. Первая спецбригада казахстанцев в пять передач вскрыла оборонительную четверку, и Роман Старченко спокойно замкнул в пустой угол голевой пас Кертиса Волка.
Tic-Tac-Toe watch #Kazakhstan go!!! ??— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
1-0 early in the first on this ? power play goal! #ITAKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/iKDy1j4mqA
До середины второго периода команда Джорджо Де Беттина трепыхалась и пыталась сопротивляться, а на 24-й минуте и вовсе неожиданно сравняла усилиями Анджело Мичели. Впрочем, казахстанцы не занервничали и еще до перерыва ответили голами Егора Петухова и Евгения Рымарева, который организовал мини-шедевр. Посмотрите, как один из лучших нападающих ВХЛ последних нескольких лет и обладатель Кубка Братины в составе «Югры» с острого угла уложил шайбу в сетку мимо ушей голкипера.
Work those angles!!! ? #Kazakhstan leads 3-1 after this Rymarev snipe ?#ITAKAZ #IIHFWorlds pic.twitter.com/1qHgZZfBgA— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
А вот дальше Казахстан включил инстинкт убийцы и начал отгружать одну за одной. И если результативности Никиты Михайлиса, Романа Старченко и Кертиса Волка никто уже не удивляется, то дубль форварда усть-каменогорского «Торпедо» Артема Лихотникова стал мини-открытием. Причем второй его гол получился вполне себе эффектным.
Apparently Likhotnikov only scores NICE goals!— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
And it's 10-3 ? #IIHFWorlds #ITAKAZ pic.twitter.com/Ab9fd1wkVs
Теперь для того, чтобы не смотреть на результаты конкурентов и гарантировать себе место в плей-офф , казахстанцам в заключительном матче группового этапа нужно в основное время обыгрывать сборную Норвегии. Ну а пока страна заслуженно ликует и празднует самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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