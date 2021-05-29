Исторический успех команды Михайлиса.

Чемпионат мира. Группа B

Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

Голы: Старченко — 2 (бол., Валк, Михайлис), 2:12 — 0:1. Мичели — 1 (Петан, Франк), 24:37 — 1:1. Петухов — 1 (Асетов, Степаненко), 32:31 — 1:2. Рымарев — 1 (Шин, Блэкер), 34:59 — 1:3. Михайлис — 3 (бол., Старченко, Валк), 41:31 — 1:4. Хохкофлер — 1 (Гандер), 41:43 — 2:4. Валк — 1 (бол., Старченко), 46:12 — 2:5. Лихотников — 1, 47:01 — 2:6. Лихотников — 2 (Маклюков, Шалапов), 49:46 — 2:7. Петан — 2, 50:59 — 3:7. Панюков — 2 (Дитц, Старченко), 54:38 — 3:8. Старченко — 3 (бол., Валк), 56:07 — 3:9. Сведберг — 1 (Шестаков, Сагадеев), 57:44 — 3:10. Шалапов — 1 (бол., Асетов, Лихотников), 59:52 — 3:11.

Вратари: Фацио (Фадани, 49:46) — Бояркин.

Штраф: 28 — 10.

Броски: 24 (6+10+8) — 36 (5+12+19).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

29 мая. Рига. «Арена Рига».

За сборную Казахстана на этом чемпионате мира хочется болеть. И не только потому, что соседи. Команда Юрия Михайлиса на турнире в Риге впервые в современной истории не мучается в элитной группе, а играет по-настоящему задорно, ярко и даже против топовых соперников не боится действовать первым номером. Причем казахстанцы дают нам не просто эстетику, но и так нужный ее болельщикам результат. Если вначале кто-то и рассматривал их как сладкую булочку, то теперь их нужно как минимум опасаться — с чувством собственного достоинства у этих парней все в порядке.

Сейчас как-то становится дико от того факта, что за все турниры в топ-дивизионе сборная страны с некогда одной из мощнейших школ в Союзе выиграла всего 3 матча. Однако уже за один ЧМ в столице Латвии казахстанцы насобирали 4 победы. Подопечные Михайлиса через буллиты перекусили хозяев турнира и традиционно непростых финнов, с трудом убрали с пути здорово играющих немцев, а сегодня со счетом 11:3 размозжили скромных итальянцев.

Чтобы уже с самого начала показать, кто есть кто, сборной Казахстана понадобилось ровно 9 секунд большинства. Первая спецбригада казахстанцев в пять передач вскрыла оборонительную четверку, и Роман Старченко спокойно замкнул в пустой угол голевой пас Кертиса Волка.

До середины второго периода команда Джорджо Де Беттина трепыхалась и пыталась сопротивляться, а на 24-й минуте и вовсе неожиданно сравняла усилиями Анджело Мичели. Впрочем, казахстанцы не занервничали и еще до перерыва ответили голами Егора Петухова и Евгения Рымарева, который организовал мини-шедевр. Посмотрите, как один из лучших нападающих ВХЛ последних нескольких лет и обладатель Кубка Братины в составе «Югры» с острого угла уложил шайбу в сетку мимо ушей голкипера.

А вот дальше Казахстан включил инстинкт убийцы и начал отгружать одну за одной. И если результативности Никиты Михайлиса, Романа Старченко и Кертиса Волка никто уже не удивляется, то дубль форварда усть-каменогорского «Торпедо» Артема Лихотникова стал мини-открытием. Причем второй его гол получился вполне себе эффектным.

Теперь для того, чтобы не смотреть на результаты конкурентов и гарантировать себе место в плей-офф , казахстанцам в заключительном матче группового этапа нужно в основное время обыгрывать сборную Норвегии. Ну а пока страна заслуженно ликует и празднует самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе.