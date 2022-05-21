Канада повержена! Швейцарцы разбили чемпиона и поздравили ветерана с историческим рекордом

Альпийцы идут на чемпионате мира без поражений.

Чемпионат мира. Группа A

Канада — Швейцария — 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Голы: Джонсон — 3 (Барзал, Грэйвс), 11:52 — 1:0. Фора — 1 (Майер, Курашев), 12:51 — 1:1. Лаури — 3 (мен.), 14:11 — 2:1. Кукан — 1 (бол., Хишир, Корви), 15:33 — 2:2. Батерсон — 2 (Барзал), 19:03 — 3:2. Зигенталер — 1 (Сутер, Мальгин), 19:51 — 3:3. Хишир — 3 (бол., Кукан), 26:13 — 3:4. Сутер — 2, 43:41 — 3:5. Майер — 3 (п.в., Мальгин, Симион), 58:01 — 3:6.

Вратари: Томпсон (57:52 — 58:01) — Дженони.

Штраф: 8 — 9.

Броски: 25 (12+7+6) — 27 (13+5+9).

Судьи: Олунд, Хейккинен.

21 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Историческое достижение

Матч между Швейцарией и Канадой, в котором решалась судьба лидерства в группе А, вошел в историю чемпионатов мира. Форвард альпийцев Андрес Амбюль превзошел достижение Удо Кисслинга по проведенным играм на турнирах. Матч против «Кленовых листьев» — 120-й для Амбюля на ЧМ. Немец остановился на отметке «119». Ветеран выступает за Швейцарию с 2003 года и приехал в Финляндию на свой 17-й турнир. Это другой рекорд Амбюля, который побьют еще нескоро.

Андрес — символ швейцарской сборной. Без нападающего невозможно представить команду на крупных международных соревнованиях. Амбюлю в сентябре исполнится 39 лет, но его приглашают не только за былые заслуги. Форвард по-прежнему хорош и не опускается ниже определенного уровня в местной лиге, выступая за родной «Давос». Амбюль — не памятник архитектуры, а все еще полезный игрок. За годы нападающего в сборной сменилось четыре главных тренера. Показательно, что и Ральф Крюгер, и Шон Симпсон, и Глен Хэнлон, и Патрик Фишер вызывали Андреса на чемпионаты мира и Олимпийские игры, полагаясь на бесценный опыт форварда.

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Когда Амбюль дебютировал на ЧМ, звезда нового поколения Нико Хишир еще учился в школе и только мечтал о большой карьере. Попадание альпийца в книгу рекордов ИИХФ примечательно тем, что почти все достижения в истории чемпионатов мира принадлежат советским игрокам. Борис Михайлов — лучший бомбардир и снайпер ЧМ, Валерий Харламов — лучший ассистент, а Владимир Петров набрал больше всех очков за отдельный турнир.

Амбюль — не только старожил сборной, но и редкий представитель современного хоккея, который почти всю карьеру провел в родной стране. Лишь на год нападающий отлучался из Швейцарии в АХЛ, чтобы попробовать себя в «Хартфорде». В Северной Америке форвард не прижился, вернулся в местный чемпионат — и до сих пор остается в большом хоккее. Пример Амбюль подтверждает, что построить успешную карьеру и войти в историю возможно за пределами НХЛ. На родине Андрес — национальный герой. В знаковом для себя матче с канадцами нападающий не отметился голами и передачами, зато команда одержала важную победу.

Перестрелка в первом периоде

Событийный и бесшабашный первый период подарил шесть заброшенных шайб, но начался с большого штрафа Тимо Майера, атаковавшего Зака Уайтклауда. Швейцарец приложил канадского защитника в спину и толкнул на борт. Арбитры оценили момент на видео и наказали форварда «Сан-Хосе» пятиминутным удалением. Канадцы, видимо, не ожидали подарка и в большинстве чуть было не привезли себе гол. Только надежная игра Логана Томпсона спасла «Кленовых». К середине штрафа канадцы разбегались, расставились в зоне, создали пару моментов, но Швейцарию выручил Леонардо Дженони.

Альпийцы, отбившись в меньшинстве, перевели игру в чужую зону и воспользовались моментом у ворот Томпсона. Хишер занес шайбу с пятака, после того как голкипер попытался прижать ее клюшкой и ловушкой к щитку. Судьи отправились на второй видеопросмотр и справедливо отменили гол. Атакующий игрок помешал Томпсону зафиксировать шайбу, выбив ее за ленточку. Арбитры верно расценили атаку вратаря. В итоге счет открыли канадцы. Молодой форвард Кент Джонсон озадачил Дженони броском с отрицательного угла.

Швейцарцы быстро отыгрались. Не обошлось без «вклада» вратаря и на этот раз. Томпсон потерял шайбу из вида и не среагировал на бросок защитника со средней дистанции, оставшись в стойке. Канадцы оперативно вернули преимущество, забросив в меньшинстве. Чемпионат мира проходит без российских игроков, но хитрости Никиты Кучерова и Сергея Широкова применяются другими командами. Вы же помните, как нападающие реализовывали буллиты, не бросая по воротам? Пародию на их финт исполнил силовой форвард канадцев Адам Лаури. От которого привычнее ждать жестких хитов, а не хитрых трюков. Вот и вратарь не был готов к тому, что шайба так удачно сойдет с крюка нападающего.

Команды продолжили играть в догонялки до первого перерыва. Швейцарцы сравнивали, канадцы выходили вперед. За 20 минут команды наошибались на пару матчей вперед. Для тренеров такая игра — как ночной кошмар. Зато болельщики остались довольны. Когда «Кленовые» забросили третью шайбу на 20-й минуте, все поверили, что отдыхать соперники отправятся при счете 3:2. Как бы не так. Альпийцы в концовке совершили маленький подвиг и вернули ничью за девять секунд до сирены.

Подарок ветерану

Настырный Хишир добился своего и отметился голом во втором периоде, реализовав большинство. После паузы игра успокоилась. Темп и бросковая активность снизились. Шайба реже доходила до голкиперов, а защитники действовали собраннее и организованнее. Словно вспомнив, что сегодня решается судьба первого места в группе. Швейцарцы смотрелись острее и создавали больше моментов. Продолжало доминировать ведущее трио альпийцев Майер — Хишир — Курашев, которое организовало сегодня три шайбы.

Не отставало и второе звено швейцарцев с одним из самых ярких форвардов турнира Денисом Мальгиным. Коллега Михаил Зислис посвятил обстоятельный материал швейцарцу с русскими корнями, отец которого играл в чемпионате СССР за «Молот» и «Химик». Групповой этап подтверждает, что швейцарцы претендуют на высокие места, в том числе благодаря полезности Мальгина. С канадцами Денис поучаствовал в третьей и пятой шайбах.

Гол Пиуса Сутера окончательно прибил соперника. Хоть у «Кленовых» и оставалось больше 16 минут на камбэк, альпийцы грамотно сыграли по счету в концовке. Не помогли команде Клода Жюльена два удаления. Хваленое канадское большинство сломалось против схем Патрика Фишера. Швейцарцы по-прежнему идут на ЧМ без поражений — и только по нелепому недоразумению потеряют очки против Германии и Франции. Партнеры сделали приятный подарок легенде Амбюлю, обыграв действующих чемпионов мира. Этот матч Андрес запомнит на всю жизнь.