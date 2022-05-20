Британцев и итальянцев снова разлагают на ЧМ на молекулы. Но даже они есть на турнире, а Россия — нет

Без нашей сборной и Белоруссии уровень конкуренции выглядит совсем плохо.

Чемпионат мира. Группа A

Германия — Италия — 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)

Голы: Карачун — 1 (Й. Мюллер, Лойбль), 5:01 — 1:0. Висманн — 1 (Кастнер), 6:17 — 2:0. Элиз — 1 (Битнер, Михаелис), 13:14 — 3:0. Фишбух — 2 (Висманн, Райхель), 17:58 — 4:0. Райхель — 1 (бол., Небельс, Михаелис), 25:01 — 5:0. Траверса — 1 (Мильоранци, Пьетрониро), 25:37 — 5:1. Фишбух — 3 (Райхель, Висманн), 34:55 — 6:1. Элиз — 2 (Михаелис, Шмельц), 41:24 — 7:1. Карачун — 2 (Шмельц, Лойбль), 42:45 — 8:1. Фриго — 2 (Петан), 47:26 — 8:2. Мантенуто — 1 (бол., Тривеллато, Д. Костнер), 49:50 — 8:3. Сорамиес — 1 (Висманн, Кастнер), 57:04 — 9:3. Петан — 2 (Хэннун, Глира), 59:41 — 9:4.

Вратари: Нидербергер — Фадани (Фацио, 13:14).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (10+7+9) — 20 (4+9+7).

Судьи: Ансонс, Олунд.

20 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.



Группа B

Великобритания — Финляндия — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Фриман — 1 (Ватанен, Ламмикко), 6:48 — 0:1. Хиетанен — 1 (Маннинен, Лехтонен), 11:38 — 0:2. Филппула — 2 (Гранлунд, Хартикайнен), 26:40 — 0:3. Армиа — 2 (Фриман, Песонен), 28:27 — 0:4. Мяеналанен — 1 (Линделл, Охтамаа), 49:01 — 0:5. Раяла — 2 (бол., Хартикайнен, Песонен), 55:42 — 0:6.

Вратари: Баунс — Олкинуора.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 10 (4+5+1) — 42 (14+17+11).

Судьи: Дехаен, Франнсен.

20 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 11502 зрителя.

Каждый год во время чемпионата мира встает извечный вопрос о целесообразности действующего формата турнира. Причина — разгромные счета и разница в уровне команд. Когда не самая мощная сборная Германии, потерявшая по ходу турнира из-за травмы своего самого яркого форварда Тима Штютцле из «Оттавы», раскладывает на молекулы бедных итальянцев (9:4), то преобладающими неожиданно становятся совсем другие чувства. Например, жалость к проигравшим, а не радость за результативную немецкую атаку.

В составе победителей дублями отметились сразу три человека, включая Александра Карачуна. Он в свои 27 лет провел всего один более-менее приличный сезон в чемпионате Германии, став пятым бомбардиром скромного «Швеннингера». Куда более известен в свое время был его покойный отец, выступавший за минское «Динамо» еще в СССР и позднее за белорусскую сборную.

Разрыв в уровне участников турнира слишком велик. Это стало заметно на фоне отсутствия сборных России и Белоруссии, которых ИИХФ отстранила от участия в международных соревнованиях на всех уровнях. Понятно, что решение было политическим. Но от этого ситуация лучше не стала, хотя спешно повышенные до элитного уровня французы и австрийцы в Финляндии оставляют приятное впечатление. Альпийцы впервые в истории смогли обыграть сборную Чехии (2:1 Б).

В пятницу хозяева чемпионата в режиме каникул — расслабленно и безмятежно — расправились над сборной Великобритании, причем все шесть шайб были заброшены разными игроками. Командам из маленьких хоккейных стран банально не хватает физических кондиций, чтобы оказывать достойное сопротивление фаворитам на протяжении всего предварительного этапа. Бегать и бороться, не имея в арсенале высокого уровня индивидуального мастерства, можно пару игр. Дальше начинает сказываться жесткий график, в котором есть отрезки с тремя играми за четыре дня.

В случае со сборной Великобритании все обстоит еще хуже. Против шведов, американцев и финнов ей не удалось забросить ни разу, а бывший вратарь «Магнитки» Юхо Олкинуора сделал, наверное, самый легкий «сухарь», отбив всего 10 бросков со стороны британцев. Ощутимо сказывается отсутствие главной звезды команды Лайама Кирка, который набрал 9 (7+2) очков на прошлогоднем турнире в Риге.

Молодой нападающий, выступающий за фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ, еще в ноябре получил тяжелую травму колена и досрочно завершил сезон. Когда он вернется в сборную, ей, вероятно, снова предстоит совершать сложную задачу — вернуться в элитный дивизион. Набранное его партнерами очко, когда им удалось спастись с 0:3 в матче против Норвегии, похоже, останется единственным для Великобритании на нынешнем турнире.