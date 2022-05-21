Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ

У Дениса Мальгина уже 8 (4+4) очков в 4 матчах.

В субботу в Хельсинки состоится, вероятно, ключевой матч группы А. Швейцарцы и канадцы в личной встрече определят, кто из них займет первое место. Этот тот самый случай, когда даже без сборной России, которая должна была играть именно в этой группе, чемпионат мира может подарить прекрасные моменты, мимо которых нельзя пройти.

Одна из ярчайших фигур на турнире — нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин. Он с 8 (4+4) очками идет на втором месте в таблице бомбардиров вслед за чешским ветераном Романом Червенкой. Не самый габаритный, но техничный, ловкий, умный и хитрый центрфорвард заметен в каждой игре. Уровень соперников (Италия, Дания, Казахстан, Словакия) объективно был скромным. Однако второе звено швейцарской команды во главе с Мальгиным пока полностью превосходит ударную тройку, которая состоит из энхаэловцев крепкого уровня — Майера, Хишера и Курашева.

Перед стартом Олимпиады Денис дал интервью «СЭ». «Дорогу себе в КХЛ не закрываю, — говорил форвард. — Там сильный чемпионат, матчи проводят на маленьких площадках, что делает игры интереснее и динамичнее. И молодежи это помогает развиваться. В Швейцарии тоже было бы неплохо так сделать. Мне много интересного рассказывал Джастин Азеведо. Отличный человек и классный игрок, который говорил о своем пребывании в Казани только хорошие вещи. Ему там все нравилось. КХЛ — хороший вариант для продолжения карьеры, если поступит предложение от команды, ставящей серьезные задачи. Но пока я иду шаг за шагом. Олимпиада, выступление за «Цюрих» в плей-офф, чемпионат мира и рассчитываю еще раз попробовать себя в НХЛ».

С тех пор многое в мире изменилось, поэтому о российском варианте карьеры применительно к Мальгину на ближайшее время можно забыть. Дело не только во внешнеполитической конъюнктуре. Форвард здорово выглядел на протяжении всего сезона и наверняка будет востребован в НХЛ, где ранее играл во «Флориде» и «Торонто».

Несколько лет назад его кандидатуру рассматривал ЦСКА, но по итогу быстро забраковал, посчитав, что хорошая техническая оснащенность и светлая голова не компенсируют скромных габаритов. Денис имеет русские корни, хотя родился и жил в Швейцарии. Его отец Альберт Мальгин родом из Перми, в советское время выступал за «Молот» и «Химик». Потом он осел в Швейцарию, где сначала играл, а потом занимал посты менеджера и главного тренера в различных клубах низших дивизионов.

Денис Мальгин в составе сборной Швейцарии. Фото Global Look Press

Мальгин-старший связи с родиной никогда не терял, привозил детей летом к родственникам в Пермь и сейчас, как он рассказывал автору этих строк, следит за КХЛ и даже периодически смотрит хоккейные эфиры на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

На Олимпиаде в Пекине Мальгину не удалось проявить себя в полной красе, поскольку незадолго до начала турнира нападающий подхватил коронавирус, просидел на карантине и не успел набрать хорошую форму. Однако по возвращении на родину он очень здорово играл за «Цюрих». Команда дошла с ним до седьмого матча финала плей-офф против «Цуга». Именно Мальгин, забросивший больше всех в кубковой стадии (9 шайб), тащил на себе «Львов». Он почти гарантированно получил бы звание самого ценного игрока плей-офф, если его команда драматично не упустила титул, ведя 3-0 в серии. Исправить ситуацию и завершить сезон в хорошем настроении Мальгин может в ближайшие дни — швейцарцы привезли в Финляндию мощную сборную с семью энхаэловцами и претендуют на медали.