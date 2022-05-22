Команда Михайлиса вела в игре против немцев, но пропустила пять шайб.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Казахстан — Германия — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Старченко — 1, 2:57 — 1:0. Й. Мюллер — 1 (Битнер, Карачун), 4:38 — 1:1. Петухов — 2 (Асетов, С-н Данияр), 15:46 — 2:1. Пфедерль — 3 (Зайдер), 16:10 — 2:2. Фишбух — 4 (Вагнер, Зайдер), 18:33 — 2:3. Райхель — 2 (бол., Гаванке, Небельс), 25:52 — 2:4. Акользин — 1 (Старченко, С-н Данияр), 39:29 — 3:4. Михайлис — 1 (Сагадеев, Метальников), 40:38 — 4:4. Элиз — 3 (Висманн, Битнер), 47:08 — 4:5.

Вратари: Шутов — Штральмайер. Штраф: 6 — 4. Броски: 22 (4+8+10) — 36 (14+11+11). Судьи: Олунд, Хансен.

22 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Шансы на плей-офф и четвертьфинал чемпионата мира сборная Казахстана потеряла еще после позавчерашнего поражения от Словакии (3:4) в основное время. Тем не менее перед сегодняшней игрой с Германией мотивации у команды Юрия Михайлиса было предостаточно. Как минимум потому что единственный представитель СНГ на турнире в Финляндии до сих пор не набрал ни одного очка в группе А. Однако куда важнее другое — за два тура до конца группового этапа казахстанцы не решили вопрос сохранения прописки в элитном дивизионе.

Победа над крайне симпатичными и неуступчивыми немцами, которые проиграли пока лишь стартовый матч мирового первенства канадцам (3:5), позволила бы Казахстану не только набрать первые очки на турнире, но и существенно поправить настроение перед заключительной битвой за выживание с Италией, сумевшей в овертайме зацепить очко у французов.

И ведь начиналось для наших соседей все довольно неплохо. Уже на третьей минуте парни в традиционно приятной глазу светло-бирюзовой форме повели после обреза защитника из системы «Виннипега» Леона Гаванке. На своей синей линии он наивно пытался обыграть легенду казахстанцев Романа Старченко и через пару секунд убедился, что такие ошибки мастер не прощает.







А вот дальше Казахстан будто решил отзеркалить матч с канадцами и, дважды ведя в счете по ходу стартовой двадцатиминутки, ушел на первый перерыв со счетом 2:3. А злая ирония в том, что, как и три дня назад, подопечных Михайлиса подвели глупые удаления, за которые их наказал вундеркинд из «Чикаго» Лукас Райхел.







И если в игре с североамериканцами казахстанцев здорово подтаскивал Андрей Шутов, то сегодня устькаменогорец пропускал достаточно легкие шайбы. Но даже несмотря на неуверенную игру голкипера, Казахстан на стыке второго и третьего периодов нашел в себе силы сравнять счет. Причем гол Павла Акользина, который организовал все тот же Старченко, получился на загляденье.

Вот только в самый ответственный момент встречи вратарь «Барыса» вновь не выручил и на 48-й минуте позволил турецкому немцу Ясину Элину отправить победную шайбу себе в «домик». Впрочем, куда большие претензии есть к партнерам Шутова, которые, сделав счет 4:4, мгновенно свернулись и позволили бундесманшафт устроить навал на свои ворота. И, к сожалению, даже самоотверженная игра Кирилла Савицкого, заблокировавшего лицом мощный щелчок Кая Виссманна, не смогла спасти казахстанцев во время последней результативной атаки Германии.







«Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит — удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше», — констатировал после матча Юрий Михайлис.

Теперь для того, чтобы остаться в элитном дивизионе и занять спасительное седьмое место в группе, Казахстану нужно кровь из носу обыгрывать сборную Италию. И как бы рука ни порывалась поставить в этом матче на банду кахаэловцев, парни с Апеннин точно не будут сладкой булочкой. Тем более что за место в бомонде казахстанцам, скорее всего, придется биться не только без Савицкого, но и без одного из ключевых защитников Джесси Блэкера.