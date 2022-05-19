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Сегодня, 23:09

Женщину-тренера на ЧМ возмутил вопрос про отношения с хоккеистами

Екатерина Савостина
Корреспондент
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На чемпионате мира по хоккею произошел инцидент, связанный с помощницей тренера сборной Германии Джессикой Кэмпбелл.

Во время интервью она получила вопрос от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой: «Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то нравится вам больше других?»

«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — ответила Кэмпбелл.

Журналистка повторила вопрос, на что тренер ответила: «Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более».

После этого интервью Джессика сообщила пресс-атташе сборной Германии, что этот вопрос ей не понравился.

Источник: https://yle.fi/urheilu/3-12451965
Хоккей
Сборная Германии по хоккею
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