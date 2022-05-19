Чехия победила Латвию в матче чемпионата мира

Сборная Чехии одержала победу над Латвией в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 5:1. Встреча прошла в Тампере (Финляндия).

У победителей отличились Гинек Зогорна, Роман Червенка, Михаэль Шпачек, Томаш Гертл и Давид Пастрняк. В составе проигравших шайба на счету Артура Кулды.

Чехи поднялись на четвертое место в группе B, набрав семь очков после четырех матчей. Латвийцы — седьмые с тремя очками.

20 мая Латвия сыграет с Австрией, Чехия встретится с Норвегией 21 мая.

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Латвия — 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна — 1 (Хертл, Скленичка), 4:02 — 1:0. Червенка — 2 (бол., Пастрняк, Крейчи), 4:58 — 2:0. Шпачек — 1 (Флек), 6:41 — 3:0. Хертл — 1 (Зогорна, Блумел), 16:30 — 4:0. Пастрняк — 1 (Крейчи, Червенка), 18:56 — 5:0. Кулда — 1 (Рих. Букартс, Джериньш), 41:01 — 5:1.

Вратари: Веймелка — Мерзликинс (Силов, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (17+4+7) — 17 (3+8+6).

Судьи: Лоуренс, Макфарлейн.

19 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.