ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 19 мая и результаты матчей

19 мая пройдет седьмой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею

В четверг, 19 мая, пройдет седьмой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею в финских Хельсинки и Тампере.

19 мая, четверг

Группа A

Германия — Дания

16.15 («Матч! Страна»)

Канада — Казахстан

20.15 («Матч! Страна»)

Группа B

Великобритания — США

16.15 (matchtv.ru)

Чехия — Латвия

20.15 (matchtv.ru)

Следить за онлайн-трансляциями игр можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ». Ознакомиться с гидом по ЧМ-2022 можно здесь.