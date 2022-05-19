ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 19 мая и результаты матчей
19 мая пройдет седьмой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею
В четверг, 19 мая, пройдет седьмой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею в финских Хельсинки и Тампере.
19 мая, четверг
Группа A
Германия — Дания
16.15 («Матч! Страна»)
Канада — Казахстан
20.15 («Матч! Страна»)
Группа B
Великобритания — США
16.15 (matchtv.ru)
Чехия — Латвия
20.15 (matchtv.ru)
Следить за онлайн-трансляциями игр можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ». Ознакомиться с гидом по ЧМ-2022 можно здесь.
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