Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о стартующем чемпионате мира по хоккею.

«То, что сборная России впервые не участвует в чемпионате мира, это историческое событие со знаком минус. Это немыслимо! В страшном сне такое не приснится. Если бы год-два назад это сказали, никто бы не поверил. Россия — хоккейная держава, она нужна на чемпионате мира. Это как в футболе бразильцев не допустить. Хоккей — это наш любимый вид спорта, и мы хотим, чтобы он развивался, а делать это можно только в соревнованиях, конкуренции и честной борьбе. Нам нужны новые люди, которые в состоянии помочь выбраться из этого тупика. Мы должны понимать, что также ломаются судьбы детей, которые не участвуют в юниорском первенстве», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Чемпионат мира пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Сборная России была исключена Международной федерацией хоккея из числа участников турнира.