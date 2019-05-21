Защитник сборной России Зайцев хочет приложить Нюландера в матче с Швецией

Защитник "Торонто" и сборной России Никита Зайцев признался, что с нетерпением ждет игры против своего одноклубника нападающего Вильяма Нюландера в матче группы B чемпионата мира-2019, сообщает hockeynews.se. Встреча пройдет сегодня, 21 мая.

– В сборной России у нас всегда хорошая атмосфера, мне нравится приезжать сюда. Ни на секунду не сомневался по поводу приезда в национальную команду. Я не видел парней целый год, поэтому ЧМ – отличная возможность для этого. Не могу дождаться игры против Нюландера. Хочется приложить его пару раз. Он разозлится? Да нет, ему это понравится, – приводит слова Зайцева hockeynews.se

Матч Швеция – Россия начнется в 21.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.

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