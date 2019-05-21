Россия готовится к матчу чемпионата мира со Швецией без изменений в составе

Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Состав звеньев не отличается от того, что выходил на лед в предыдущей игре со Швейцарией (3:0).

Состав сборной России:

Вратари: Георгиев, Василевский;

"Белые": Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

"Синие": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

"Красные": Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

"Желтые": Задоров – Барабанов, Ковальчук – Андронов – Телегин.

Матч Швеция - Россия начнется в 21.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика // Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019