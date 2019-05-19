Защитник сборной России назвал свой вариант концовки "Игры престолов"

Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров выразил предположение о том, что персонаж сериала "Игра Престолов" Джон Сноу займет железный трон.
– "Игру престолов" смотрите?
– Да, конечно. Вот посмотрел пятую серию восьмого сезона.
– Кто займет железный трон?
– Так финальная же еще не вышла!
– Скажите свой прогноз.
– Думаю, что Джон Сноу.
– Расстроились, когда он умер в конце пятого сезона?
– А он умирал? (смеется). Я сразу перемотал просто.
– Кто умрет в следующей серии первым?
– Думаю, что Мать Драконов. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)
Полное интервью с Нестеровым читайте – здесь
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