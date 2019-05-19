Защитник сборной России назвал свой вариант концовки "Игры престолов"

Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров выразил предположение о том, что персонаж сериала "Игра Престолов" Джон Сноу займет железный трон.

– "Игру престолов" смотрите?

– Да, конечно. Вот посмотрел пятую серию восьмого сезона.

– Кто займет железный трон?

– Так финальная же еще не вышла!

– Скажите свой прогноз.

– Думаю, что Джон Сноу.

– Расстроились, когда он умер в конце пятого сезона?

– А он умирал? (смеется). Я сразу перемотал просто.

– Кто умрет в следующей серии первым?

– Думаю, что Мать Драконов.​ (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

Полное интервью с Нестеровым читайте – здесь

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