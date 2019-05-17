Вратарь сборной Латвии: "Смешно провоцировать русских. У нас нет ни Овечкина, ни Кучерова"

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин рассказал о матче против России на чемпионате мира, который состоится в субботу, 18 мая.

– Скорее всего, завтра будет быстрый хоккей, у сборной России все звезды. Не думаю, что с их стороны будет много ошибок. Рад, что Овечкин приехал на чемпионат мира, хочется увидеть вживую, как он бросает. Так только по телевизору видел. Но не страшно от его бросков, было бы страшно, тогда бы я не был вратарем. Узнаю, каково в большинстве получать его ван-таймер.

Я был зол после игры с Чехией? А что, надо было радоваться? Я посмотрел видео, может, третий гол был моим, а так сами отдали игру. Удаления не видел, но игроки говорят, что было не 5+20, а две минуты. Жалко, что так получилось. Но ничего, буду концентрироваться на матче с Россией.

С нашими тренерами у нас традиция, что каждый ЧМ они пишут на экипировке фразы, это все на удачу. Задоров сказал, что не знает меня? Ничего, узнает, будет время. На дуэль больше никого не буду вызывать, буду концентрироваться на своем матче. Смешно будет сейчас провоцировать русских, потому что вы знаете, какой у них состав, а какой у нас. У нас нет Овечкина, у нас нет Кучерова.

С "Коламбусом" я заранее продлил контракт, просто объявили только недавно. Сейчас не думаю, начну ли сезон в НХЛ, мысли о сборной России. Но, конечно, я рад, что продлил соглашение. (Игорь Еронко)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 //

Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019