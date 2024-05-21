Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 15:45

Великобритания обыграла Австрию и одержала первую победу на чемпионате мира-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Великобритании победила национальную команду Австрии в заключительном матче группы А чемпионата мира по хоккею — 4:2.

За британцев голами отметились Бен О'Коннор, Бретт Перлини, Эван Мози и Роберт Дауд. У австрийцев отличились Клеменс Унтервегер и Марио Хубер.

Это первая победа Великобритании на чемпионате мира 2024 года. Британцы набрали 3 очка за 7 матчей и заняли последнее место в группе А. У Австрии 7 очков и 5-я позиция.

Чемпионат мира

Группа A

Австрия — Великобритания — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Унтервегер — 2 (бол., Цвергер, Хаудум), 22:40 — 1:0. О`Коннор — 2 (бол., Лэйк), 27:44 — 1:1. Перлини — 2 (бол., Дауд, О`Коннор), 41:59 — 1:2. Мози — 2 (Дагган, Тетлоу), 50:25 — 1:3. Дауд — 1 (п.в., Перлини), 55:31 — 1:4. М. Хубер — 3 (бол., Хаудум, Унтервегер), 59:15 — 2:4.

Вратари: Киккерт (55:25 — 55:31) — Баунс.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (10+7+11) — 32 (5+16+11).

Судьи: Пирс, Хрибик.

21 мая. Прага. o2 Arena. 16 306 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
2
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латвия — США: смотреть трансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Германия победила Францию и вышла на второе место в группе В

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости