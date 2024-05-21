Великобритания обыграла Австрию и одержала первую победу на чемпионате мира-2024

Сборная Великобритании победила национальную команду Австрии в заключительном матче группы А чемпионата мира по хоккею — 4:2.

За британцев голами отметились Бен О'Коннор, Бретт Перлини, Эван Мози и Роберт Дауд. У австрийцев отличились Клеменс Унтервегер и Марио Хубер.

Это первая победа Великобритании на чемпионате мира 2024 года. Британцы набрали 3 очка за 7 матчей и заняли последнее место в группе А. У Австрии 7 очков и 5-я позиция.

Чемпионат мира

Группа A

Австрия — Великобритания — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Унтервегер — 2 (бол., Цвергер, Хаудум), 22:40 — 1:0. О`Коннор — 2 (бол., Лэйк), 27:44 — 1:1. Перлини — 2 (бол., Дауд, О`Коннор), 41:59 — 1:2. Мози — 2 (Дагган, Тетлоу), 50:25 — 1:3. Дауд — 1 (п.в., Перлини), 55:31 — 1:4. М. Хубер — 3 (бол., Хаудум, Унтервегер), 59:15 — 2:4.

Вратари: Киккерт (55:25 — 55:31) — Баунс.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (10+7+11) — 32 (5+16+11).

Судьи: Пирс, Хрибик.

21 мая. Прага. o2 Arena. 16 306 зрителей.