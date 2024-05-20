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20 мая, 23:47

Сборная Финляндии обыграла Данию на чемпионате мира-2024

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Финляндия — Дания.
Фото Reuters

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 3:1.

У финнов забросили Ханнес Бьорнинен, Расмус Риссанен и Пекка Йормакка. У датчан отличился Александр Тру.

Сборная Финляндии поднялась на четвертое место в таблице группы A, набрав десять очков. Дания осталась на седьмой строчке (6).

В следующем матче Финляндия сыграет со Швейцарией 21 мая. Датчане завершили свое выступление на чемпионате мира.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Дания — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Бьернинен — 1 (Маттила, Мяяття), 43:26 — 1:0. Риссанен — 1, 45:03 — 2:0. Труэ — 1 (Мелгор, Русселль), 58:16 — 2:1. Йормакка — 1 (п.в.), 59:07 — 3:1.

Вратари: Ларми — Сельдруп (58:39 — 59:07).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+13+11) — 22 (8+4+10).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

20 мая. Прага. o2 Arena.

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Сборная Финляндии по хоккею
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