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Сегодня, 19:45

Великобритания проиграла Норвегии и вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

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Великобритания — Норвегия.
Фото Reuters

Сборная Норвегии одержала победу над Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 5:2.

У скандинавов шайбы забросили Маркус Викингстад, Патрик Торесен, Эскилд Бакке Олсен (дубль) и Майкл Брандсег Ньюгард. За британцев отличились Бретт Перлини и Оливер Беттеридж.

Сборная Норвегии набрала шесть очков и переместилась на шестое место в таблице группы А.

Великобритания не набрала ни одного очка за шесть матчей и не сможет подняться выше последнего, восьмого места в группе A. Британцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году будут выступать в дивизионе IA.

В следующем матче Великобритания встретится с Австрией. Норвегия завершила свое выступление на мировом первенстве в Чехии.

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания — Норвегия — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы: Викингстад — 2 (Крогдаль, Вольд Энгебротен), 4:34 — 0:1. Торесен — 1, 6:46 — 0:2. Бакке Ольсен — 1 (Стин, Брандсег-Нигар), 12:25 — 0:3. Брандсег-Нигар — 3 (бол., Торесен, Зуккарелло), 21:18 — 0:4. Перлини — 1 (бол., Дауд, О`Коннор), 24:56 — 1:4. Бакке Ольсен — 2 (Брандсег-Нигар), 44:36 — 1:5. Беттеридж — 1 (Лэйк, Мози), 47:25 — 2:5.

Вратари: Уистл — Хаукеланн.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 25 (8+4+13) — 42 (13+15+14).

Судьи: Пирс, Франо.

20 мая. Прага. o2 Arena.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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