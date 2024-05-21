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Латвия — США: смотреть трансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Латвия сыграет с США в матче группы B ЧМ-2024 21 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты сборной США.
Хоккеисты сборной США.
Фото AFP

Сборные Латвии и США сыграют 21 мая в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею в чешском городе Острава. Встреча на льду «Остравар Арены» начнется в 17.20 мск.

Видеотрансляция игры Латвия — США пройдет на телеканале «Матч Страна». Начало прямого эфира в 17.15 по московскому времени. Ключевые события поединка ЧМ-2024 будут доступны в матч-центре «СЭ».

Латвийская национальная команда находится на пятом месте с 9 очками в турнирной таблице группы B. Американская сборная располагается на второй строчке с 13 баллами.

Ранее, 19 мая, сборная США разгромила Казахстан со счетом 10:1 на ЧМ-2024 в Чехии, а Латвия в серии буллитов обыграла Словакию (3:2 Б).

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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