Великобритания — Норвегия: видеообзор матча чемпионата мира

Сборная Норвегии обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 5:2.

Видео лучших моментов матча Великобритания — Норвегия опубликовано на Youtube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сборная Норвегии набрала шесть очков и переместилась на шестое место в таблице группы А.

Великобритания не набрала ни одного очка за шесть матчей и не сможет подняться выше последнего, восьмого места в группе A. Британцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году будут выступать в дивизионе IA.