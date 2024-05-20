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Сегодня, 21:12

Великобритания — Норвегия: видеообзор матча чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Норвегии обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 5:2.

Видео лучших моментов матча Великобритания — Норвегия опубликовано на Youtube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сборная Норвегии набрала шесть очков и переместилась на шестое место в таблице группы А.

Великобритания не набрала ни одного очка за шесть матчей и не сможет подняться выше последнего, восьмого места в группе A. Британцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира и в следующем году будут выступать в дивизионе IA.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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