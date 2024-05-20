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20 мая, 23:42

Сборная Казахстана обыграла Польшу на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстан — Польша.
Фото Reuters

Сборная Казахстана одержала победу над Польшей в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 3:1.

Победу сборной Казахстана принесли голы игроков «Металлурга» Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Еще одну шайбу забросил нападающий «Барыса» Роман Старченко.

Единственная шайба Польши в активе Камиля Валеги.

Казахстан (6 очков) занимает шестое место в группе B. Благодаря этой победе команда гарантировала себе сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира. Польша (1) остается последней в группе.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Польша — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Валега — 2 (бол., Лыщарчик, Брык), 9:11 — 0:1. Михайлис — 1 (Шестаков), 12:35 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Данияр), 50:20 — 2:1. Старченко — 3, 54:25 — 3:1.

Вратари: Шутов — Мюррэй.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 22 (4+11+7) — 24 (5+10+9).

Судьи: Ансонс, Макфарлейн.

20 мая. Острава. Ostravar Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Польши по хоккею
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