Президент ФХР​ Владислав Третьяк напутствовал сборную России перед отъездом на чемпионат мира по хоккею.

– Вся семья в сборе – наша команда, журналисты и эксперты, – заявил Третьяк. – Мы уверены, что команда не подведет и будет защищать наше дело на чемпионате мира. Только взаимопонимание, дисциплина и командная игра даст победу. (Евгений Белоусов)

Чемпионат Мира 2019 года пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Сборная России назвала состав на чемпионат мира по хоккею-2019

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