Штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира-2019 в Братиславе.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитник: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;

нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Сейчас в составе команды 27 игроков, окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Алексей Кудашов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, главный тренер по физподготовке Юрий Жданов, тренеры по индивидуальной подготовке Александр Трошин и Денис Коротышев, тренер-методист Ларс Юханссон, спортивный директор Олег Куприянов.

Расписание трансляций матчей сборной России на ЧМ-2019 (время – московское)

10 мая, пятница. 17.15. Россия – Норвегия

12 мая, воскресенье. 13.15. Россия – Австрия

13 мая, понедельник. 17.15. Россия – Чехия

15 мая, среда. 21.15. Россия – Италия

18 мая, суббота. 13.15. Латвия – Россия

19 мая, воскресенье. 21.15. Швейцария – Россия

21 мая, вторник. 21.15. Швеция – Россия

Плей-офф: четвертьфиналы – 23 мая, полуфиналы – 25 мая, матч за 3-е место и финал – 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России