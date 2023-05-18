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Сегодня, 18:41

Швеция разгромила Венгрию в групповом турнире чемпионата мира

Мария Гусева
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Сборная Швеции разгромила национальную команду Венгрии в групповом турнире чемпионата мира-2023 — 7:1.

В составе победителей голами отметились Якоб Де ла Роз (дубль), Оскар Линдберг, Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Джонатан Берггрен и Лукас Рэймонд. За сборную Венгрии шайбу забросил Роланд Кишш.

Швеция занимет 2-е место в таблице группы А, набрав 11 очков. Венгрия занимает шестую строчку — 2 очка.

В следующем матче Швеция сыграет с Францией 20 мая. Венгрия проведет матч с Финляндией 19-го числа.

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Группа A

Венгрия — Швеция — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Голы: Линдберг — 3 (Теммернес, А. Линдхольм), 1:33 — 0:1. Де ла Росе — 1 (мен., Грундстрем), 5:13 — 0:2. Кишш — 1 (Барталис, Гарат), 7:36 — 1:2. Эверберг — 2 (Лильегрен, Сандин), 17:50 — 1:3. Петерссон — 1 (бол., Теммернес, Раймонд), 24:17 — 1:4. Берггрен — 1 (Раймонд, Лильегрен), 37:37 — 1:5. Де ла Росе — 2 (Серенсен, Теммернес), 38:20 — 1:6. Раймонд — 1 (Карлссон, Теммернес), 48:48 — 1:7.

Вратари: Д. Хорват — Валлстедт. Штраф: 4 — 4.

Броски: 9 (9+0+0) — 51 (15+19+17).

Судьи: Сьюэлл, Хунниус.

18 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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