Василевский, Гронек и Кучеров - лучшие игроки чемпионата мира в Словакии

Стали известны лучшие игроки чемпионата мира в Словакии. В финале турнира Финляндия обыграла Канаду (3:1), в а матче за третье место Россия победила Чехию (3:2 Б).

​Лучшим вратарем признан голкипер сборной России Андрей Василевский, лучшим защитником стал чех Филип Гронек, а лучшим форвардом – Никита Кучеров, также представляющий сборную России.

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