В сборной Италии 15 игроков заболели коронавирусом

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в сборной Италии выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом. Зараженные игроки делятся на две группы: в одну входят хоккеисты, которые не смогут поехать в Ригу, в другую — те, кто еще сможет приехать при сдаче отрицательного теста, сообщает Toscana Calcio.

Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира. Контрольные матчи итальянцев со сборными Австрии и Швейцарии были отменены.

Сборная Италии стартует на ЧМ 21 мая матчем со сборной Германии.