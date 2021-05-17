В сборной Италии 15 игроков заболели коронавирусом
15:06
Перед стартом чемпионата мира по хоккею в сборной Италии выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом. Зараженные игроки делятся на две группы: в одну входят хоккеисты, которые не смогут поехать в Ригу, в другую — те, кто еще сможет приехать при сдаче отрицательного теста, сообщает Toscana Calcio.
Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира. Контрольные матчи итальянцев со сборными Австрии и Швейцарии были отменены.
Сборная Италии стартует на ЧМ 21 мая матчем со сборной Германии.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю