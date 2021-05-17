Сборная Великобритании сменила тренера за неделю до старта ЧМ

Главный тренер сборной Великобритании Пит Расселл не поедет на чемпионат мира в Латвию. Он принял решение остаться со своей семьей, так как вернулся на родину только пару дней назад после того, как отработал сезон в Германии, сообщает сайт национальной команды.

На турнире со сборной Англии будут работать тренеры Адам Киф и Кори Нильсон.

Сборная Великобритании является соперником России по группе А на ЧМ-2021. Также в этой группе сыграют Словакия, Дания, Белоруссия, Швеция, Чехия и Швейцария.