Сборная Латвии объявила состав на домашний чемпионат мира
Сборная Латвии объявила состав на предстоящий чемпионат мира в Риге. В список вошли 28 игроков.
Вратари: Матисс Кивлениекс («Коламбус», НХЛ), Янис Калныньш («Йокерит», КХЛ), Иварс Пунненовс («Лангнау», Швейцария).
Защитники: Кристианс Рубинс («Торонто Марлис», АХЛ), Янис Якс («Бейкерсфилд», АХЛ), Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Гунарс Скворцовс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Оскарс Цибульскис, Увис Балинскис (оба — «Литвинов», Чехия), Артурс Кулда («Нюрнберг», Германия), Ральфс Фрейбергс («Тршинец», Чехия).
Нападающие: Каспарс Даугавиньш («Витязь», КХЛ), Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Андрис Джериньш, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Мартиньш Карсумс («Крефельд», Германия), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Микелис Редлихс («Олимп»), Марис Бичевскис («Млада-Болеслав», Чехия), Рихардс Маренис («Кируна», Швеция), Оскарс Батня («Англет», Франция), Ренарс Крастенбергс («Виллахер», Австрия), Гинтс Мейя («Блэк Уингз», Австрия).
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