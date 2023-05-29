Свищев: «У России было незаконно отнято право проведения чемпионата мира по хоккею»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о прошедшем ЧМ по хоккею.

«Серенький, провинциальный чемпионат мира закончился. У России было незаконно отнято право проведения, хотя его мы выиграли в чистой, конкурентной борьбе. Международная федерация хоккея решила таким образом наказать своих же болельщиков и спортсменов. Зрелищной игры не получилось. Без россиян и белорусов чемпионат мира нельзя назвать чемпионатом мира. Конечно, поздравляю Канаду с победой. Однако была бы Россия, все было бы по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Победителем чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады, которая в финале турнира обыграла Германию (5:2).

Российские хоккеисты не принимали участия в мировом первенстве. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.