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Сегодня, 17:56

Свищев: «У России было незаконно отнято право проведения чемпионата мира по хоккею»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о прошедшем ЧМ по хоккею.

«Серенький, провинциальный чемпионат мира закончился. У России было незаконно отнято право проведения, хотя его мы выиграли в чистой, конкурентной борьбе. Международная федерация хоккея решила таким образом наказать своих же болельщиков и спортсменов. Зрелищной игры не получилось. Без россиян и белорусов чемпионат мира нельзя назвать чемпионатом мира. Конечно, поздравляю Канаду с победой. Однако была бы Россия, все было бы по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Победителем чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады, которая в финале турнира обыграла Германию (5:2).

Российские хоккеисты не принимали участия в мировом первенстве. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-provintsial-ny-j-chempionat-mira-zakonchilsya-u-rossii-by-lo-nezakonno-otnyato-pravo-ego-provedeniya/
Чемпионат мира по хоккею
Дмитрий Свищев
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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