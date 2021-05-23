Тренер сборной Казахстана о победе над финнами: «Ребята выходили умирать и убивать»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов после победы над финнами (2:1 Б) в серии буллитов в матче чемпионата мира.

— Была установка — играем только на победу. Я не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались. Команда вышла, как сплоченный коллектив. Была душа, было сердце.

— Изменились ли цели на турнир после двух побед?

— Не изменились. Единственное, завтра тренировка и будем смотреть состав на следующего соперника. Конечно, все возможно. Даррен Диц сказал, что мы настроены только на чемпионство. Весь Казахстан поддерживает нашу команду. Почему бы и нет? Никто не ожидал, что сборная Германии на Олимпиаде так выступит. Мы тоже готовы к этому.

— По игрокам не было видно, что как-то сказался матч с Латвией.

— Это настрой ребят, которые выходили умирать и убивать. Понятно, что Финляндия раньше сыграла свой матч и больше отдохнули. Мы легли спать около двух часов ночи. У каждого игрока есть внутренние резервы, и когда ты играешь за страну, усталости быть не может.

(Артур Хайруллин)