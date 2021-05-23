Швеция — Белоруссия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
19:39
Видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Белоруссии (0:1).
Автором единственной шайбы стал Герман Нестеров. Белоруссия одержала первую победу на ЧМ-2021. Шведы проиграли второй матч подряд.
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