Дания в овертайме обыграла Великобританию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании победила команду Великобритании (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Маркус Лауридсен.

Датчане набрали пять очков и занимают четвертое место в группе А. У Великобритании одно очко и седьмая позиция.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания — Дания — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: О`Коннор — 1 (Дэв. Филлипс, Дауд), 2:33 — 1:0. Якобсен — 1 (Н. Йенсен, Бедкер), 10:19 — 1:1. Н. Йенсен — 4 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 13:44 — 1:2. Хэммонд — 1 (Лэйк), 56:18 — 2:2. М. Лауридсен — 1 (бол., Н. Йенсен), 64:35 — 2:3.

Вратари: Баунс — Дам.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (6+7+8+2) — 32 (16+6+5+5).

Судьи: Стернат, Черриг.

25 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.