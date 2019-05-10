Словакия обыграла США на чемпионате мира

В матче стартового тура группового турнира чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду США (4:1).

В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф. У американцев забил Алекс Дебринкэт.

В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США - 12 мая с Францией.

Чемпионат мира

Группа А

США - Словакия - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Сукель - 1 (Студенич), 4:02 - 0:1. Дебринкэт - 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 - 1:1. Чернак - 1 (бол., Секера), 21:52 - 1:2. Татар - 1 (Паник), 24:58 - 1:3. Криштоф - 1 (Маринчин), 55:54 - 1:4.

Вратари: Шнайдер - Рибар.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (7+5+14) - 36 (9+13+14).

Судьи: Гуен, Ромасько.

10 мая. Кошице. Steel Arena.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России