Швеция одержала волевую победу над Словакией
22:25
Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче предварительного этапа ЧМ-2021. Шведы одержали волевую победу со счетом 3:1.
Швеция поднялась на четвертое место в группе A, набрав 9 очков. Словакия занимает третье место (12 очков).
В следующем матче шведам предстоит сыграть против сборной России, а Словакии — против команды Чехии.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Швеция — Словакия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Цегларик — 4, 19:07 — 0:1. Серенсен — 2 (Фриберг), 30:15 — 1:1. Олофссон — 2 (бол., Теммернес), 51:38 — 2:1. Лундестрем — 1 (мен., Холландер), 59:47 — 3:1.
Вратари: Рейдеборн — Гуска.
Штраф: 10 — 6.
Судьи: Черриг, Шрадер.
30 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
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