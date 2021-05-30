Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Швеция одержала волевую победу над Словакией

22:25
30 мая. Рига. Швеция — Словакия — 3:1. Фото Reuters
30 мая. Рига. Швеция — Словакия — 3:1. Фото Reuters
Теги:

Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче предварительного этапа ЧМ-2021. Шведы одержали волевую победу со счетом 3:1.

Швеция поднялась на четвертое место в группе A, набрав 9 очков. Словакия занимает третье место (12 очков).

В следующем матче шведам предстоит сыграть против сборной России, а Словакии — против команды Чехии.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Словакия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Цегларик — 4, 19:07 — 0:1. Серенсен — 2 (Фриберг), 30:15 — 1:1. Олофссон — 2 (бол., Теммернес), 51:38 — 2:1. Лундестрем — 1 (мен., Холландер), 59:47 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Гуска.

Штраф: 10 — 6.

Судьи: Черриг, Шрадер.

30 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2021/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Шведы спаслись от исторического позора. Теперь на их пути к четвертьфиналу — Россия
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Реакция Абрамовича и Шевченко на победный гол Хаверца в финале Лиги чемпионов
С кем сыграют наши клубы в еврокубках? У «Зенита» может быть убийственная группа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд