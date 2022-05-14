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Сегодня, 14:35

Швеция победила Австрию в матче чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Швеция провела стартовый матч на чемпионате мира по хоккею-2022. Шведы обыграли команду Австрии со счетом 3:1.

В следующем туре Швеция сыграет против Чехия. Австрия будет играть против США. Обе встречи пройдут 15 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Австрия — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Келльман — 1 (Бенгтссон, Клингберг), 2:08 — 1:0. Фриберг — 1 (Келльман), 16:37 — 2:0. Шнайдер — 1 (Хайнрих), 19:30 — 2:1. Нордстрём — 1 (Броме, Густафссон), 32:07 — 3:1.

Вратари: Хегберг — Штаркбаум.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+8+9) — 20 (9+6+5).

Судьи: Рохач, Франнсен.

14 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Сборная Австрии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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