Администратор сборной Финляндии: «Один и тот же флаг висит в нашей раздевалке уже шесть лет»

Администратор сборной Финляндии Мику Кортелайнен прокомментировал ситуацию с флагом в раздевалке команды.

На чемпионате мира-2022 в финнской раздевалке висит версия флага, которую могут использовать вооруженные силы страны, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда.

«Один и тот же флаг висит в нашей раздевалке уже шесть лет. К нему относятся как к ценному активу, и мы храним его в соответствии с его важностью. Пока мы ни от кого не получали сообщений о том, что флаг нужно поменять. Конечно, мы будем действовать так, как требует ситуация», — приводит IS.fi слова Юуярви.