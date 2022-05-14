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Сегодня, 04:13

Администратор сборной Финляндии: «Один и тот же флаг висит в нашей раздевалке уже шесть лет»

В сборной Финляндии прокомментировали ситуацию с флагом в раздевалке
Евгений Козинов
Корреспондент
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Администратор сборной Финляндии Мику Кортелайнен прокомментировал ситуацию с флагом в раздевалке команды.

На чемпионате мира-2022 в финнской раздевалке висит версия флага, которую могут использовать вооруженные силы страны, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда.

«Один и тот же флаг висит в нашей раздевалке уже шесть лет. К нему относятся как к ценному активу, и мы храним его в соответствии с его важностью. Пока мы ни от кого не получали сообщений о том, что флаг нужно поменять. Конечно, мы будем действовать так, как требует ситуация», — приводит IS.fi слова Юуярви.

В&nbsp;раздевалке сборной Финляндии по&nbsp;хоккею на&nbsp;чемпионате мира вывесили флаг военных. В раздевалке финской хоккейной сборной висит флаг военных. Похоже, его перепутали с обычным

Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
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