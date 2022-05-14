Чемпионат мира-2022: Швеция — Австрия, Словакия — Германия и другие матчи 14 мая
Швеция сыграет против Австрии, Словакия с Германией на ЧМ по хоккею-2022
В субботу, 14 мая, состоится игровой день чемпионата мира по хоккею-2022.
Группа А
Дания — Казахстан (12.20 мск)
Швейцария — Италия (16.20)
Словакия — Германия (20.20)
Группа В
Швеция — Австрия (12.20)
Чехия — Великобритания (16.20)
Латвия — Финляндия (20.20)
Расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке
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