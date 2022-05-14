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Сегодня, 08:30

Чемпионат мира-2022: Швеция — Австрия, Словакия — Германия и другие матчи 14 мая

Швеция сыграет против Австрии, Словакия с Германией на ЧМ по хоккею-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Global Look Press
В субботу, 14 мая, состоится игровой день чемпионата мира по хоккею-2022.

Группа А

Дания — Казахстан (12.20 мск)

Швейцария — Италия (16.20)

Словакия — Германия (20.20)

Группа В

Швеция — Австрия (12.20)

Чехия — Великобритания (16.20)

Латвия — Финляндия (20.20)

Расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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