Швеция сыграет против Австрии, Словакия с Германией на ЧМ по хоккею-2022

В субботу, 14 мая, состоится игровой день чемпионата мира по хоккею-2022.

Группа А

Дания — Казахстан (12.20 мск)

Швейцария — Италия (16.20)

Словакия — Германия (20.20)

Группа В

Швеция — Австрия (12.20)

Чехия — Великобритания (16.20)

Латвия — Финляндия (20.20)

Расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке