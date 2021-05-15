Защитник «Оттавы» вошел в состав сборной Канады на ЧМ-2021

Защитник «Оттавы» Джейкоб Бернар-Докер был включен в состав сборной Канады на ЧМ-2021 вместо Кевина Баля из «Нью-Джерси», сообщает Hockey Canada.

Игрок «Дэвилз» не сможет помочь команде на турнире из-за травмы.

20-летний Бернар-Докер дебютировал в НХЛ в этом сезоне, сыграв 5 матчей.