Защитник «Оттавы» вошел в состав сборной Канады на ЧМ-2021
16:15
Защитник «Оттавы» Джейкоб Бернар-Докер был включен в состав сборной Канады на ЧМ-2021 вместо Кевина Баля из «Нью-Джерси», сообщает Hockey Canada.
Игрок «Дэвилз» не сможет помочь команде на турнире из-за травмы.
20-летний Бернар-Докер дебютировал в НХЛ в этом сезоне, сыграв 5 матчей.
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