Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России, обыграв Латвию (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах и набрали 15 очков. Из группы в плей-офф выходят по четыре команды из двух групп.

За два матча до окончания группового турнира отрыв России (1 место) от идущей на пятом месте Латвии девять очков. Россияне ниже четвертого места уже не опустятся.

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