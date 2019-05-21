Сборная России прибыла на матч со Швецией. Видео

Сборная России прибыла на "Словнафт-Арену", где сегодня вечером пройдет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.

- Сборная на арене! Меньше двух часов до матча со шведами, - говорится в официальном Твиттере национальной команды.

Сборная на арене! Меньше двух часов до матча со шведами. #снамироссия pic.twitter.com/8mtDPqhQpC – Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 18 очков. Швеция с 15 баллами располагается на 3-й строчке.

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