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19:34 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России прибыла на матч со Швецией. Видео

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Сборная России прибыла на "Словнафт-Арену", где сегодня вечером пройдет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции

Сборная на арене! Меньше двух часов до матча со шведами, - говорится в официальном Твиттере национальной команды.

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 18 очков. Швеция с 15 баллами располагается на 3-й строчке.

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