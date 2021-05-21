Кожевников назвал сборную России фаворитом чемпионата мира-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Сомневаюсь, что отсутствие звезд из НХЛ может как-то отразиться на уровне команды, — сказал Кожевников «СЭ». — Уже приезжали игроки, которые чудеса в НХЛ творили, и какие мы места занимали? Не самые высокие, да и золото ни разу не выиграли. Не стоит смотреть на результаты Чешских игр. Тогда игроки были под нагрузками. Сейчас команда будет бороться, стараться взламывать оборону, а не просто красиво забивать. Сборная у нас хорошая, посмотрим, что выйдет в итоге».

Также Кожевников считает, что сборная России является фаворитом турнира.

«Россия — всегда фаворит. Против нас настраиваются как против красной тряпки. У Брагина дебют на взрослом чемпионате. Он опытный тренер, столько молодежных первенств прошел, игроков отлично знает. Все должно быть хорошо!», — добавил Кожевников.

В пятницу, 21 мая, сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск.

Россия на предварительном этапе ЧМ-2021 сыграет также с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Елизавета Денисова)