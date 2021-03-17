Президент ИИХФ не согласен с тем, что Третьяк был вынужден покинуть совет организации

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что не считает справедливым вынужденный выход президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка из совета ИИХФ.

«Мы до сих пор не можем понять, почему Владислав должен покинуть нашу федерацию, — признался Фазель ТАСС. — Он — легенда, он абсолютно не вовлечен в эти так называемые скандалы. Но у нас не было другого выхода, правила есть правила. Никто из федерации не может понять, почему он должен уйти».

В среду Третьяк покинул совет из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы.

На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.