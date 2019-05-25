Россия всухую проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

25 мая. Братислава. Россия - Финляндия - 0:1. Россияне не смогли выйти в финал ЧМ-2019. Фото REUTERS

Сборная России в полуфинале чемпионата мира-2019 уступила Финляндии (0:1). Единственную шайбу забросил капитан финнов нападающий Марко Анттила. Россияне впервые на турнире ушли со льда без голов.

Матч за 3-е место (16.45 мск) и финал (21.15 мск) пройдут в воскресенье, 26 мая. Второй финалист определится сегодня вечером в игре Канада – Чехия (начало в 20.15 мск).

Чемпионат мира-2019

1/2 финала

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Анттила - 2 (Йокихарью, Кивиранта), 50:18 - 0:1.

Вратари: Василевский (58:02) - Ланкинен.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (11+11+10) - 29 (15+8+6).

Судьи: Бьерк, Франо.

25 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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