Россия – США и другие четвертьфиналы ЧМ по хоккею: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В четверг, 22 мая, сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против США. Обе команды подходили к турниру в качестве фаворитов, однако если наши хоккеисты подтвердили статус, одержав семь побед в семи матчах, то американцы выступили на групповом этапе очень блекло и заняли лишь четвертое место.

Россияне считаются очевидным фаворитами очной встречи – особенно после мощнейшей победы над шведами со счетом 7:4. БК "Лига Ставок" дает коэффициент 1,45 на победу нашей сборной в основное время. Таким образом, поставив на успех команды Ильи Воробьева 1000 рублей, вы можете выиграть 1450 рублей. Коэффициент на успех американцев после трех периодов – 5,25, на ничью – 5,50.

Также 22 мая пройдут три других четвертьфинала чемпионата мира: Канада – Швейцария, Чехия – Германия и Финляндия – Швеция.

В каждом из них есть очевидный фаворит. Даже финны, которые заняли в своей группе второе место, вряд ли могут серьезно побороться со шведами – разница команд в классе хоккеистов очень велика. БК "Лига Ставок" оценивает шансы на победу в основное время канадцев коэффициентом 1,40, чехов – 1,35, а шведов – 1,50. Что же касается их соперников, то котировки тут такие: на Швейцарию – 6,00, Германию – 6,75, Финляндию – 4,90.

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