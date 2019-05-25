Чемпионат мира

17:09 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Финляндия: Ланкинен не дал отличиться Овечкину

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В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 РоссияФинляндия отличным сольным проходом отметился Александр Овечкин. Но вратарь финнов Кевин Ланкинен не дал забросить шайбу российскому нападающему.

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