Россия – Финляндия: Ланкинен не дал отличиться Овечкину

В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия отличным сольным проходом отметился Александр Овечкин. Но вратарь финнов Кевин Ланкинен не дал забросить шайбу российскому нападающему.

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