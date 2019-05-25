Россия – Финляндия: Ланкинен не дал отличиться Овечкину

В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия отличным сольным проходом отметился Александр Овечкин. Но вратарь финнов Кевин Ланкинен не дал забросить шайбу российскому нападающему.
Check out that windmill from Lankinen 👀 @leijonat #RUSFIN #IIHFWorlds Watch the best plays at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/doKI1tF4mX— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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