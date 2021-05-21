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Россия — Чехия: видео голов матча ЧМ-2021 по хоккею

16:37
Хоккеисты сборной России празднуют гол. Фото AFP
Хоккеисты сборной России празднуют гол. Фото AFP
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Сборная России проводит стартовый матч группового этапа чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Первым соперником команды Валерия Брагина стала сборная Чехии.

1:0 — гол Бурдасова

1:1 — гол Флека

(видео появится позднее)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры