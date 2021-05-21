Россия — Чехия: видео голов матча ЧМ-2021 по хоккею
16:37
Сборная России проводит стартовый матч группового этапа чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Первым соперником команды Валерия Брагина стала сборная Чехии.
1:0 — гол Бурдасова
1:1 — гол Флека
(видео появится позднее)
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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