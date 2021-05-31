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Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи

09:00
Сборная России сыграет против Швеции на ЧМ-2021. Фото AFP
Сборная России сыграет против Швеции на ЧМ-2021. Фото AFP
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В понедельник, 31 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Сборной России нужно набрать минимум один балл в оставшихся двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Расклады на заключительные игры ЧМ-2021 можно посмотреть здесь

Группа А

Чехия — Дания (16.15)

Россия — Швеция (20.15)

Группа В

США — Германия (16.15)

Норвегия — Казахстан (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь

Полное расписание матчей группового турнира ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры