В понедельник, 31 мая, в Латвии пройдут матчи группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Сборной России нужно набрать минимум один балл в оставшихся двух матчах, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Расклады на заключительные игры ЧМ-2021 можно посмотреть здесь

Группа А

Чехия — Дания (16.15)

Россия — Швеция (20.15)

Группа В

США — Германия (16.15)

Норвегия — Казахстан (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь

Полное расписание матчей группового турнира ЧМ-2021