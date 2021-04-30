Роман Ротенберг считает хорошим решение заменить гимн России музыкой Чайковского на ЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался по поводу использования фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Мы слушали все вместе музыку Чайковского, я думаю, что это очень хороший выбор, — сказал Ротенберг. — В этой ситуации мы не принимаем решение, нам его спустили от Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея, и мы только рады этому решению. Мы всегда действуем в рамках регламента, поэтому если в нем прописано использование музыки Чайковского, мы с этим согласны», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Пианист Денис Мацуев ранее сообщил, что хотел бы представить вариант музыки Чайковского на турнире перед тем, как он прозвучит на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира под гимном ИИХФ. Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.