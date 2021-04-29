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Ларионов доволен выбором музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ЧМ по хоккею

23:06
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался по поводу использования фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены национального гимна на чемпионате мира 2021 года по хоккею.

«Я считаю, что это разумное решение, потому что это очень сильная композиция, которую знает весь мир и особенно наши ребята, наша делегация, так что это будет здорово. Я считаю, что это хорошо», - цитирует ТАСС Ларионова.

29 апреля Международная федерация хоккея разрешила России использовать музыку Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира-2021.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам из России выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11279289

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