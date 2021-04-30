Федерация хоккея России утвердила форму сборной для ЧМ в Риге
Федерация хоккея России (ФХР) утвердила вариант игровой формы, в которой национальная сборная выступит на чемпионате мира 2021 года в Латвии. Об этом сообщил глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
«Мы уже согласовали форму. На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы также подчеркиваем, что мы действующие олимпийские чемпионы, и, находясь в этом статусе, мы работаем над тем, чтобы выиграть чемпионат мира и двигаться вперед к Олимпиаде, где мы будем подтверждать свое звание», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.
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