Реакция шведских СМИ на разгром от России: "Россия казалась легендарной "Красной машиной"

Шведское издание Hockeybladet после поражения сборной Швеции от России​ в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что во всем нужно искать позитив. Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.

Во всем нужно стараться искать позитив. Конечно, исторический провал со счетом 0:6 во втором периоде ничем оправдать нельзя. В эти мгновения сборная России действительно казалась легендарной "Красной машиной", которая сметала всех во времена СССР. На игроков сборной Швеции было больно смотреть.



Зато теперь хоккеисты будут злее и со всей ответственностью подойдут к четвертьфиналу против Финляндии. В конце концов, проиграна только одна битва, а не война. Более того, не стоит забывать, что в двух периодах по счету сборная Швеции превзошла Россию. Нужно просто суметь сделать верные выводы и забыть поскорее счет этой встречи.

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